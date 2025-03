Milan Futuro ora terzultimo. Quale scenario si prospetta? Importante la sfida di Ferrara di domani

Il Milan batte il Campobasso per 3-2 e balza momentaneamente al terzultimo posto in classifica, in attesa che scendano in campo Sestri Levante e Legnago. Quale sarebbe lo scenario allo stato attuale?

Calendario alla mano, con SPAL-Legnago Salus in programma domani la speranza è che tra le due squadre esca fuori un pari, in modo che i veneti non ci raggiungano in classifica (e a parità di punti sono davanti al Milan Futuro negli scontri diretti) e che gli emiliani non si allontanino troppo. Questo per mantenere vive le speranze di guadagnare ulteriori posizioni e perché da regolamento, un distacco troppo ampio tra terzultima e quartultima, nella fattispecie superiore a 8 punti, farebbe decadere i playout facendo retrocedere direttamente la peggio piazzata. Da tenere d'occhio anche la situazione della Lucchese, davanti di tre lunghezze e impegnata domani al "Porta Elisa" contro la Ternana di Ignazio Abate, attualmente seconda e in corsa per vincere il campionato.

SERIE C - GIRONE B, 34ª GIORNATA

Perugia - Pineto 3-0

Pianese - Pontedera 0-3

Milan Futuro - Campobasso 3-2

Pescara - Arezzo (rinviata)

Carpi - Gubbio (ore 17.30)

Ascoli - Vis Pesaro (30 marzo ore 15)

Lucchese - Ternana (30 marzo ore 15)

Rimini - Sestri Levante (30 marzo ore 15)

SPAL - Legnago (30 marzo ore 17.30)

Virtus Entella - Torres (31 marzo ore 20.30)

CLASSIFICA

Virtus Entella 64

Ternana 70

Torres 60

Pescara 58

Vis Pesaro 55

Pineto 52

Arezzo 52

Pianese 47

Rimini 43

Perugia 43

Gubbio 41

Pontedera 41

Carpi 40

Campobasso 39

Ascoli 37

Lucchese 30

SPAL 28

Milan Futuro 27

Sestri Levante 26

Legnago 24

PROSSIMI IMPEGNI DEL MILAN FUTURO

5 aprile, Sestri Levante - Milan Futuro

13 aprile, Milan - Ternana

21 aprile, Gubbio - Milan Futuro

27 aprile, Milan - Vis Pesaro