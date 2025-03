Milan Futuro-Perugia, le ufficiali: c'è Camarda titolare!

Il Milan Futuro oggi si gioca tantissimo al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno dove alle 15 sarà ospitato il Perugia, squadra che è diretta concorrente dei rossoneri per la salvezza nel girone B di Serie C. Prima gara interna per il tecnico Massimo Oddo ma soprattutto la grande opportunità di riscattare un momento nero, suggellato dalla sconfitta con il Legnago Salus nella scorsa settimana. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN FUTURO (3-5-2): Raveyre; Coubis, Minotti, Camporese; Quirini, Sandri, Malaspina, Branca, Bozzolan; Sia, Camarda. A disp.: Pittarella, Bouyer, Hodzic, Alesi, D'Alessio, Magni, Omoregbe, Paloschi, Turco, Vos, Magrassi. All. Oddo

PERUGIA (4-3-3): Gemello; Mezzoni, Riccardi, Dell'Orco, Osvaldo; Giunti, Gomez Marquez, Lisi; Cisco, Kanoute, Torrasi. A disp.: Albertoni, Romagnoli, Yabre, Matos, Seghetti, Amoran, Bartolomei, Broh, Marconi, Agosti, Polizzi. All. Cangelosi