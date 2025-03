Milan Futuro, prima gioia per Oddo (oggi squalificato) e primo successo casalingo del 2025

Il Milan Futuro è tornato al successo dopo 8 partite di digiuno nei quali ha ottenuto appena 2 pareggi e 6 sconfitte che hanno fatto precipitare la squadra fino all'ultimo posto in classifica. Un'onta parzialmente lavata dalla vittoria odierna contro il Campobasso, ma dovremo attendere gli impegni di Sestri Levante e Legnago per sapere se davvero il fondo è stato lasciato alle spalle.

Quinta vittoria in assoluto in questo campionato, la prima della gestione Oddo che oggi era squalificato, al suo posto Marcello Donatelli. Terza vittoria casalinga, dopo quelle ottenute contro la SPAL il 26 settembre e il Gubbio l'8 dicembre. Pertanto il "Felice Chinetti" vede i rossoneri vincere dopo oltre tre mesi. Le altre due vittorie sono arrivate in trasferta a Perugia il 27 ottobre e a Ferrara contro la SPAL il 1° febbraio. L'ultima gioia, prima di oggi.



