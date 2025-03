Milan Futuro ultimo a cinque giornate dal termine: sabato la prossima sfida

vedi letture

Il Milan Futuro è a cinque giornate dal termine del suo campionato: ultimo posto i rossoneri per cui la salvezza diretta è quasi un miraggio e ora deve a tutti i costi centrare i playout. I rossoneri saranno nuovamente in campo sabato alle ore 15 al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno contro il Campobasso che ha 12 punti in più della squadra di mister Oddo.

Classifica aggiornata - Virtus Entella 74, Ternana 70 (-2 punti), Torres 60, Pescara 58, Vis Pesaro 55, Pineto 52, Arezzo 49, Pianese 47, Rimini 43 (-2 punti), Gubbio 41, Carpi 41, Perugia 40, Campobasso 39, Pontedera 38, Ascoli 37, Lucchese 30 (-6 punti), SPAL 28 (-3 punti), Sestri Levante 26, Legnago 24, Milan Futuro 24

LE PROSSIME PARTITE DEL MILAN FUTURO

Campobasso (H), Sestri Levante (A), Ternana (H), Gubbio (A), Vis Pesaro (H).

H: in casa

A: in trasferta