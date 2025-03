MN - Alesi in conferenza stampa: "Felice per gol e vittoria, con mister Oddo abbiamo trovato più compattezza"

vedi letture

Il Milan Futuro torna a vincere. E questa è già una grande notizia. I rossoneri battono il Campobasso per 3-2 e si portano a casa i tre punti con grandissimo carattere, segnando il terzo gol allo scadere dopo essere appena stati rimontati a inizio recupero. Questa è la vera notizia di oggi: un Milan Futuro che con le unghie e con i denti si rimette in totale discussione per queste ultime, fondamentali, quattro partite. Grande protagonista di giornata è stato Gabriele Alesi, autore di un bellissimo gol nella prima frazione di gioco. Di seguito le sue considerazioni in conferenza stampa nel post vittoria contro il Campobasso:

Il ritorno al gol

"Il gol è stato molto emozionante, lo ammetto. Dovevamo vincere per forza perché vogliamo salvarci anche se nel secondo tempo sono stati bravi a recuperare, noi però ci abbiamo creduto fino alla fine e questo ci ha premiato".

Il momento complicato e l'arrivo di Oddo

"Per me è è stato un periodo difficile dove sono stato infortunato, oggi ho cercato di trovare questo gol e ci sono riuscito, è andata bene. Mister Oddo ha portato idee e fiducia, siamo più compatti in campo e fuori, ognuno sa cosa deve fare. Personalmente lo ringrazio molto per la fiducia, io poi sono un giocatore che può adattarsi a qualsiasi tipo di ruolo e di esigenza, mi metto a disposizione della squadra in un momento così difficile".

Carattetistiche e gol

"Sicuramente ci stiamo rendendo conto che è un momento dove dobbiamo accendere la scintilla, ci servono tre punti sempre e ogni partita è come se fosse una battaglia per noi. Mi sento un giocatore offensivo, mi piace segnare e fare assist ma sempre al servizio della squadra”.