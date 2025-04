Oddo a Milan Tv: "In precedenza avremmo meritato molti più punti. Alesi ha una marcia in più"

Il Milan Futuro ha vinto ieri la sua seconda partita consecutiva in campionato per la prima volta in questa stagione: dopo il 3-2 sul Campobasso a Solbiate Arno della scorsa settimana, ieri i rossoneri hanno vinto in Liguria lo scontro diretto contro il Sestri Levante per 2-1 in rimonta. Un risultato che avvicina i playout e che lascia ancora qualche speranza di salvezza diretta. Ai microfoni di Milan TV è intervenuto il tecnico Massimo Oddo.

Sulla partita: "Partita per noi fondamentale: ci consente di giocare con serenità queste ultime partite che mancano. Ci siamo staccati da ultima e penultima posizione: un passo molto importante. Al di là del risultato, è importante che stiamo mettendo sul piatto quello che ci è mancato in precedenza: avremmo meritato in precedenza molti più punti. Un segnale positivo, una squadra che è in crescita e che alla fine mette in campo qualità, gioco e identità. Non era semplice entrare nel secondo tempo sotto di un gol e mettere tutta quella qualità che abbiamo messo"

Sui cambi all'intervallo: "I cambi non sono stati fatti per demeriti di chi è uscito: avevamo bisogno di giocare palla a terra e uscire meglio. Ho pensato a Bozzolan perché è un mancino e quindi sulla sinistra gli riuscivano meglio le giocate preparate. E avevamo più bisogno di qualità davanti: ho messo Ianesi che ha più qualità".

Su Alesi: "Mi è sempre piaciuto, fin da quando giocava in Primavera. Giocatore tuttofare, intelligente: lo metti a destra, sinistra, in mezzo. Ha una marcia in più, qualità e intelligenza. Adesso sta facendo bene e in questo momento vola sulle ali dell'entusiasmo: fa bene a lui e alla squadra"