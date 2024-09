Oggi Milan Futuro-SPAL: orario e diretta tv della partita

Questa pomeriggio alle 18.45 torna in campo il Milan Futuro, impegnato nella sesta giornata del girone B di Serie C contro la SPAL. La gara sarà trasmessa su Sky Sport, Now TV e sarà possibile seguire anche la consueta diretta testuale su MilanNews.it.

DOVE VEDERE MILAN FUTURO-SPAL

Data: giovedì 25 settembre 2024

Ora: 18.30

Stadio: Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno

TV: Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Valerio Vogliacco (Bari)

Assistenti: Decorato (Cosenza) - Ingenito (Piombino)

IV Uomo: Djurdjevic (Trieste)