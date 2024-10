Prima gioia in trasferta in Serie C: Milan Futuro sbanca Perugia e lascia l'ultimo posto

Il Milan rialza la testa, vincendo una gara sulla carta ben più complicata rispetto alle due precedenti. E forse l'aver meno da perdere permette ai giovani rossoneri di giocare più liberi. Sbancato il "Curi" di Perugia giocando un bel calcio e abbandonando così lo scomodo ultimo posto in classifica. Secondo successo in campionato, dopo quello ottenuto a fine settembre contro la SPAL. Prima gioia in trasferta in Serie C.

E pensare che le premesse non erano delle migliori, contando almeno 10 assenti tra infortuni, squalifiche e necessità di prima squadra. Manca Camarda, chiamato da Paulo Fonseca; infortuni per Traoré e Cuenca, che si aggiungono a quelli di Bozzolan, Sia, Turco e Gala. Più gli squalificati Minotti, Ballo-Touré e Jimenez. Rientra dalla squalifica Coubis e si rivede anche Silvano Vos, out per infortunio dalla partita contro la SPAL.

La partita: fase di studio per un quarto d'ora, il Milan fa girar palla senza trovare spazi, il Perugia non incide. È capitan Zeroli, nella sua miglior prestazione stagionale, ad accendere il pomeriggio. Da un'azione personale dove viene fermato fallosamente, Alesi (alla prima da titolare) trova la deviazione di Mezzoni che spiazza il portiere: rossoneri avanti dopo 18 minuti. Al 27' arriva il raddoppio, destinato a diventare gol copertina della stagione Milan Futuro, con Zeroli che risolve un'azione offensiva con una splendida rovesciata, che si infila basso sul palo più lontano.

Di fatto la partita viene ammazzata in questi nove minuti, con i rossoneri in pieno controllo, bravi a fare girare il pallone e trovare anche qualche occasione, sfruttando soprattutto il gioco sulle fasce. Al resto ci pensa un Coubis che non fa passare nulla o quasi e, nel caso, Raveyre è reattivo quando chiamato in causa. C'è anche tempo per riabbracciare Vos, nuovamente in campo dal 52'. Il finale è animato da due rossi per la terza partita consecutiva ai danni di Milan Futuro: questa volta non si tratta di giocatori, ma del vice di Bonera, Alessio Baresi e del collaboratore tecnico Valerio Brandi

In attesa che si completi la giornata, il Milan Futuro fa un balzo in classifica, abbandonando l'ultimo, posto pur restando in zona playout. La prossima settimana i rossoneri avranno due partite per migliorare la propria posizione: mercoledì pomeriggio in casa contro il Pineto e domenica sul campo del Pontedera.