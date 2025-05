Tuttosport: "Milan Futuro: l’incubo Serie D (e altri 15 milioni buttati)"

"Milan Futuro: l’incubo Serie D (e altri 15 milioni buttati)": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che questa sera il Milan Futuro sarà impegnato a Ferrara contro la Spal nella gara di ritorno dei playout di Serie C. Si ripartirà dall'1-0 per i rossoneri del match di andata (gol di Sandri su rigore). Alla squadra di Massimo Oddo basterà un pareggio per salvarsi, mentre sarà retrocessione certa in caso di vittoria dei biancazzurri (grazie al miglior piazzamento in classifica, agli emiliani è sufficiente un successo con qualsiasi punteggio).

Andare in Serie D al primo anno del Milan Futuro, per il quale tra avviamento e mercati di gennaio e febbraio è costata alla società oltre 15 milioni di euro, sarebbe un altro fallimento per il club di via Aldo Rossi in una stagione che tra prima e seconda squadra sarà comunque da dimenticare.