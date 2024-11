Zeroli segna due volte e San Torriani salva il Milan Futuro: alla fine è un punto guadagnato contro il Sestri

Il Milan Futuro pareggia una gara cruciale contro il Sestri Levante per 1-1, una gara iniziata con le due squadre al penultimo posto appaiate e terminata con lo stesso risultato, con le due squadre che lotteranno fino alla fine per la salvezza. Un Milan buono nel primo tempo e insufficiente nella ripresa che sembra dover ancora prendere le misure con la categoria, soprattutto per quanto riguarda malizia e continuità nella partita.

APPROCCIO E REAZIONE - Il Milan parte forte con un Chaka Traorè scatenato che si dimostra fin da subito in grande serata. La gara però viene sbloccata al quarto minuto dal capitano Kevin Zeroli, abile nel deviare di testa e in mischia una punizione calciata proprio dal compagno ivoriano. Approccio ottimo della squadra di Bonera che inevitabilmente si mette in campo con un assetto attendista con la speranza di far ripartire in campo aperto le frecce sulla fasce Jimenez e Traorè. Il piano funziona fino alla mezz'ora quando un grave errore di Coubis spalanca la porta a Durmush che pareggia. I rossoneri avevano retto abbastanza bene ma la pressione soprattutto sul lato sinistra nei minuti prima del gol si era fattà sempre più costante. Buona la reazione del Milan che si ributta subito in attacco, prima sprecando una ripartenza fulminea di Jimenez con Hodzic che si emoziona davanti al portiere avversario, poi raddoppiando ancora con Zeroli che dal dischetto non sbaglia e a sette minuti dal termine consente ai suoi di andare al riposo in vantaggio.

SAN TORRIANI - A inizio ripresa si capisce subito che il canovaccio seguirà quello di gran parte del primo tempo: Milan ordinato ad aspettare e il Sestri Levante che prova a far la partita. I ritmi sono molto più spezzettati complice anche la stanchezza in campo che porta le squadre a essere fallose e a commettere diversi errori tecnici. Ci mette più convinzione la squadra ospite che al 18° del secondo tempo trova il pareggio con Parravicini di testa: male Bartesaghi e Coubis che si dimenticano il numero 9. I rossoneri faticano a creare gioco come pure a ripartire in contropiede e di fatto non si rendono mai pericolosi dalle parti dei liguri. Anzi sono gli ospiti ad andare vicini al terzo gol con un colpo di testa di Clemenza su cui Torriani compie un miracolo: il portiere si ripeterà splendidamente su Rosetti in altre due occasioni. L'unica vera occasione dei rossoneri arriva al 43° con un velleitario di Longo dalla distanza. Prima del recupero trema ancora il Milan con la traversa che salva la squadra di Bonera. Per come si era messa nella ripresa, un punto forse guadagnato per i rossoneri che rimangono appaiati proprio con il Sestri e nelle zone basse della classaifica, al penultimo posto.