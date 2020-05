09/05/1999 - Juventus-Milan 0-2: Weah lancia i rossoneri verso lo scudetto

Il 9 maggio, nella storia rossonera, ricorda una partita importante come la vittoria rossonera firmata da una doppietta di Weah contro la Juventus. In una partita ricca di tensione, la prima frazione di gioco si chiude sul nulla di fatto. A inizio ripresa dopo pochissimi secondi, si rompe l’equilibrio: sponda aerea di Bierhoff e Weah batte Peruzzi in acrobazia. E’ il giorno di King George: Boban, entrato per Leonardo, offre al liberiano un delizioso assist per il raddoppio. Gli attaccanti rossoneri si divorano il tris mentre Abbiati abbassa la saracinesca, mantenendo il Diavolo in scia alla Lazio.