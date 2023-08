1-1 tra Juve e Bologna, ma è clamoroso il rigore non dato ai rossoblu

Dusan Vlahovic salva la Juventus, riacciuffa il Bologna e regala un punto alla squadra di Allegri. Allo Stadium finisce 1-1 al termine di una gara molto intensa, ben giocata dalla squadra di Thiago Motta, che protesta per un episodio molto dubbio sull'1-0 rossoblù, quando Iling Jr stende in area Ndoye a pochi metri dalla linea di porta. Ma per l'arbitro non c'è rigore (decisione clamorosa: il rigore è netto) e poco dopo l'attaccante serbo della Juve segnerà l'1-1 decisivo. Un passo indietro per i bianconeri dopo il buonissimo esordio di Udine, un passo avanti per il Bologna dopo la sconfitta con il Milan.