10 maggio 1992 - A San Paolo lo scudetto degli Invincibili

10 maggio 1992, Stadio San Paolo, Napoli. Il Milan di Fabio Capello, imbattuto in campionato, si appresta a conquistare il suo dodicesimo scudetto che potrebbe già arrivare nella casa dei partenopei. Il tecnico friuliano schiera la seguente formazione: Antonioli; Tassotti, Costacurta, Baresi, Maldini; Fuser, Albertini, Rijkaard, Donadoni; Van Basten, Massaro. Al 37' sono i rossoneri a passare in vantaggio: grandissima giocata del Cigno di Utrecht che serve Rijkaard in profondità, l'olandese stoppa al limite dell'area e con un diagonale mancino batte l'ex Giovanni Galli. Nella ripresa arrivà il pari del Napoli con Laurent Blanc, ma l'1-1 sarà sufficiente ai rossoneri per conquistare il titolo.