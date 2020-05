13 maggio 2017 - L'ultima di De Sciglio in maglia rossonera

13 maggio 2017, Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Il Milan di Vincenzo Montella riesce ad uscire indenne da Bergamo, trovando l'1-1 all'88' con Gerard Deulofeu (il vantaggio era stato del futuro rossonero Conti al 44'). Nell'undici milanista è presente De Sciglio, in quella che sarà la sua ultima presenza con il Diavolo prima della cessione alla Juventus in estate. Il terzino ha disputato sei stagioni al Milan, esordendo in gare ufficiali il 28 settembre 2011 in Champions contro il Viktoria Plzen.