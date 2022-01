14 gennaio 1912: il Milan vince 8-1 contro la Juventus

Il 14 gennaio 1912 è una data storica per il Milan che sconfisse 8-1 la Juventus. Fu una delle più grandi batoste e umiliazioni per i bianconeri. Per ricordare questa partita naturalmente occorre andare molto indietro nel tempo, ben 110 dieci anni fa: si giocava al campo Milan di Porta Monforte (che si trovava al centro dell'attuale Piazza del Tricolore, allo sbocco di Corso Monforte) ed era una partita valida per il girone ligure-lombardo- piemontese. Il belga Louis Van Hege fu il grande protagonista dell'incontro con cinque reti: ancora oggi risulta essere uno dei più prolifici attaccanti del campionato italiano.