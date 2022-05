15 maggio 1988: il Milan pareggia contro il Como e conquista il suo 11° Scudetto

MilanNews.it

Il 15 maggio 1988 il Milan divenne campione d'Italia per l'undicesima volta nella propria storia. I rossoneri allora guidati da Arrigo Sacchi, in occasione del 30° ed ultimo turno giocato in casa del Como, ottennero un punto decisivo per staccare in classifica il Napoli e conquistare lo Scudetto a distanza di nove anni dall'ultima volta. Fu proprio questo il primo trofeo dell'era Silvio Berlusconi, il patron rossonero che riuscì a mettere in bacheca ben ventotto trofei.