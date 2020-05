17 maggio 1992 - Ancelotti firma la sua prima doppietta all'ultima a San Siro

17 maggio 1992, Stadio San Siro. Il Milan, dopo aver conquistato lo scudetto a Napoli, si appresta a festeggiare il titolo davanti ai propri tifosi: il match contro il Verona alla penultima giornata è la giusta occasione. L'undici di Fabio Capello chiude la gara già nel primo tempo grazie al rigore di Marco Van Basten e alla rete di Ruud Gullit. Nella ripresa, al 66', il tecnico rossonero sostituisce Gullit con Ancelotti, alla sua ultima partita a San Siro, sarà il suo show. Al 77' spara un destro preciso da fuori area su cui Gregori non può nulla, poi un minuto dopo ruba palla e si invola verso la porta avversaria, firmando la sua personale doppietta, l'unica in carriera. Saranno anche gli ultimi gol in maglia rossonera per l'ex centrocampista.