19 anni dopo: solo contro l’Hellas

Dal campionato 2001-02 in poi, spesso il Milan ha affrontato campionati con una sola trasferta al Bentegodi: quella contro il Chievo. È stato così dalla primavera 2002, Chievo-Milan 1-1, alla primavera 2013, Chievo-Milan 0-1. In qualche caso le trasferte allo stadio veronese sono state due, sia contro l'Hellas che contro i clivensi: nei campionati 2013-14, 2014-15 e 2017-18.

C'è stato addirittura un campionato in cui il Milan non ha fatto alcun tipo di trasferta a Verona: era la stagione 2007-08 che vedeva il Chievo in Serie B e il Verona in Serie C. Dal campionato 2000-01 ad oggi, questo è invece il primo campionato di Serie A in cui il Milan affronta una sola volta la trasferta di Verona, per affrontare l'Hellas. Con il Chievo in Serie B, non sono infatti in calendario impegni contro la squadra del presidente Campedelli.

Nella stagione 2000-01, ultimo precedente fino ad oggi con il Milan in trasferta a Verona solo contro l'Hellas, le due squadre si affrontarono all'andata al Bentegodi a dicembre. La partità finì 1-1, con il vantaggio scaligero di Bonazzoli e il pareggio rossonero di Ambrosini. Fece una ottima partita, quel pomeriggio, Alberto Gilardino che, poco più di quattro anni dopo, sarebbe diventato un giocatore del Milan. Nella gara di ritorno a San Siro, contro un altro futuro rossonero, ovvero Martin Laursen, i rossoneri avevano un nuovo allenatore, Cesare Maldini al posto di Alberto Zaccheroni, e il 14 aprile 2001 si imposero 1-0 grazie ad un rigore di Shevchenko nella ripresa. Ma il bilancio milanista a San Siro contro il Verona è nettamente positivo. È dal 2014 invece che il Milan non vince sul campo del Verona, in quel Bentegodi che quest'anno i rossoneri raggiungono solo per affrontare l'Hellas.