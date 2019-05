19 maggio 2013: sei anni fa il Milan conquistava la Champions per l'ultima volta

Il 19 maggio 2013 è una data importante per i colori rossoneri: a Siena, sei anni fa, il Milan conquistò per l'ultima volta la Champions League. La formazione di Allegri, sotto 1-0 contro i toscani, riuscì a rimontare nel finale con Balotelli e Mexes, a segno all'ultimo respiro. Chissà che questo incrocio non possa portare fortuna al Milan, a caccia del medesimo obiettivo.