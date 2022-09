19 settembre 1954: la prima in rossonero di Cesare Maldini

MilanNews.it

© foto di Alberto Fornasari

Il 19 settembre 1954, in occasione di un Milan-Triestina valido per la prima giornata di campionato, Cesare Maldini ha giocato la sua prima partita con la maglia rossonera. L'ex difensore venne schierato dal primo minuto dal tecnico Bela Guttmann. Il match si concluse 4-0 per il Diavolo (doppietta di Schiaffino e gol di Ricagni e Liedholm).