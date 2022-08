2 agosto 2018, Bonucci lascia il Milan e torna alla Juventus

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Il 2 agosto del 2018, Leonardo Bonucci lasciava il Milan per tornare alla Juventus dopo una sola stagione. La delusione per l'andamento della stagione 2017/2018 dal punto di vista dei risultati sportivi e l’instabilità societaria di quel tempo, portarono il classe 1987 a scegliere di tornare a vestire la maglia bianconera. Una volta chiesta la cessione, Milan e Juventus si accordarono per uno scambio di cartellini alla pari con Mattia Caldara, scrivendo a bilancio la cifra di 35 milioni di euro. Bonucci lasciò il Milan dopo aver indossato la fascia da capitano e dopo aver giocato 51 partite in cui mise a segno anche 2 gol.