2 agosto 2018, il Milan prende dalla Juventus Higuain e Caldara

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il 2 agosto di 4 anni fa, Mattia Caldara e Gonzalo Higuain vennero acquistati dal Milan dopo due importanti operazioni di mercato con la Juventus. Per il difensore classe 1994 ci fu uno scambio di cartellini – sulla base di 35 milioni – con Leonardo Bonucci, mentre per l’attaccante argentino la formula fu quella del prestito oneroso annuale per 18 milioni di euro, con diritto di riscatto a favore dei rossoneri fissato a 36 milioni. Il campo ci ha detto poi che per entrambi l’avventura in rossonero non è stata felice. Caldara, ora allo Spezia, ha giocato solo 2 match con il Diavolo. Higuain invece a gennaio 2019 lasciò il Milan dopo 8 gol in 22 presenze per raggiungere Maurizio Sarri al Chelsea.