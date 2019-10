Gazzetta -

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si sofferma sul rendimento di Hakan Calhanoglu. In passato, scrive la rosea, ha lasciato buone tracce (46 partite e 8 gol stagionali il primo anno, altre 46 con 4 reti l’anno scorso), ora si è finalmente rimesso in marcia: 8 gare, 2 gol. Contro il Lecce, il turco si è messo in bella mostra: ora Pioli si aspetta delle conferme.