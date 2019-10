22 ottobre 1969: il Milan conquista la sua prima Coppa Intercontinentale

Come riferisce il profilo Twitter del Milan, esattamente 50 anni fa, il 22 ottobre 1969, il Milan ha vinto la sua prima Coppa Intercontinentale: i rossoneri hanno battuto in finale l'Estudiantes (3-0 all'andata a Milano per il Diavolo, vittoria per 2-1 degli argentini al ritorno).

OnThisDay



50 years ago we won our first Intercontinental Cup against _____?



La nostra prima Coppa Intercontinentale compie 50 anni. Vi ricordate l'avversaria?#SempreMilan pic.twitter.com/00iGWCwY9V — AC Milan (@acmilan) October 22, 2019