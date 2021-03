23 azzurri per Euro2021 - La situazione portieri, Donnarumma sicuro e in quattro in ballottaggio

Roberto Mancini ha pochi dubbi sui ventitré da portare all'Europeo 2021. Però qualche piccolo dubbio ci può ancora essere, tanto che il commissario tecnico ha convocato 38 calciatori per le prossime sfide con Bulgaria, Lituania e quella di stasera contro l'Irlanda del Nord.

PORTIERI

I SICURI -

Il titolare è Gianluigi Donnarumma, senza ombra di dubbio. Non c'è nemmeno da pensare a un possibile ballottaggio con nessun altro, anche se Sirigu si è dimostrato molto affidabile nelle qualificazioni per l'Europeo. Partirà da secondo, non pagherà la flessione del Torino di quest'annata, non sarà però il numero uno. Non c'è dubbio che entrambi vengano convocati, a meno di infortuni che speriamo non succedano.

I DUBBI -

C'è una possibile dicotomia sul terzo. Se da una parte la classifica direbbe Alex Meret, quasi sempre in ballottaggio con Ospina ma che è una sicurezza fra i pali, dall'altro Alessio Cragno ha fatto parte della squadra per parecchio tempo, dimostrando sempre di valere una possibile convocazione. Nodo difficile da sciogliere, le candidature praticamente si equivalgono.

LE SORPRESE -

Due su tutti. La prima è Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta che ultimamente ha vissuto un periodo di appannamento ed è rimasto in panchina contro il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions, in favore di Sportiello. Un ottimo portiere, ma che deve ritrovare la strada dopo un'annata eccelsa. Chi lo ha già fatto è Mattia Perin, uno dei protagonisti della cavalcata del Genoa di Ballardini, da una posizione pericolante a una salvezza oramai certa. È stato in Nazionale per anni, non sarebbe certo un novellino.

I sicuri

Donnarumma, Sirigu.

In ballottaggio

Meret, Gollini, Cragno, Perin.