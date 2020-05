26 maggio 2019 - L'ultima di Cutrone in rossonero

26 maggio 2019, un anno fa. Il Milan era impegnato al Mazza di Ferrara nel tentativo di strappare un posto per la Champions League, sfumato per un soffio. I rossoneri, dopo lo 0-2 iniziale, si sono fatti rimontare dagli spallini, riuscendo però a ritornare in vantaggio grazie ad un rigore di Franck Kessie. Al 63', al posto di Ignazio Abate, ha fatto il suo ingresso Patrick Cutrone. E' stata l'ultima apparizione in rossonero per il giovane attaccante, trasferitosi ai Wolves in estate e a gennaio alla Fiorentina. Il classe '98, in maglia rossonera, ha realizzato 27 centri in tre stagioni.