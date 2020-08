28 agosto 2010: dieci anni fa il Milan acquistò Ibrahimovic dal Barcellona

Il 28 agosto 2010, dieci anni fa, il Milan trovò l'accordo definitivo per Zlatan Ibrahimovic, acquistandolo dal Barcellona. Il club rossonero riuscì a tesserare lo svedese dopo una lunga trattativa, annunciandone la riuscita dopo un blitz di Adriano Galliani in terra catalana. Singolare che l'accordo per il rinnovo del contratto sia arrivato esattamente una decade dopo.