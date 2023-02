28 febbraio 1965: alla Domenica Sportiva nasce la moviola

Fonte: tuttomercatoweb.com

Oggi il Var è uno degli strumenti più controversi del calcio, introdotto sei anni fa per cercare di rendere giustizia in alcune situazioni spinose e non visibili (o viste) dall'occhio umano. L'antenata però era la moviola, introdotta dalla Rai alla Domenica Sportiva il 28 febbraio 1965. La voce di Enzo Tortora, conduttore di un programma che era praticamente in regime di monopolio (venivano mostrate le immagini delle partite del pomeriggio, tutte alla stessa ora), appaiono davvero di un mondo fa. La moviola veniva presentata così: "È piuttosto importante perché, dicevo, come vi rendete conto, quando succederà qualche questione spinosa potremo eventualmente ripassarcela qui, tra amici, con calma, e decidere, se del caso. Molto bene, niente sfugge, non è più calcio minuto per minuto, ma secondo per secondo, direi”.

Il gol è quello segnato da Rivera, contro il Messina, per il 2-0 del Milan. "Un piccolo capolavoro", definito dallo stesso Tortora. Quello che però più preme sottolineare è l'evoluzione di quel "fra amici" che genera le polemiche nel mondo del pallone, anche ora. A occuparsi della moviola c'era anche Heron Vitaletti, presente anche dopo l'inserimento di Carlo Sassi, che diventerà il padre putativo dello strumento. Anche perché a lui è legato il primo episodio davvero controverso, cioè il gol di Rivera - ancora lui - in un Milan-Inter del 1967, terminato 1-1. Una rete fantasma che accrebbe molto il valore e la popolarità della moviola: questo perché grazie al replay al rallenty si vede che il gesso della linea viene sospeso, quindi la palla non è entrata del tutto: non è gol.

Da lì in poi le polemiche da bar cambiano completamente, soffermandosi più sugli arbitri che non sul calcio giocato. Nel corso dei decenni ci sono state alcune situazioni impossibili da verificare, come il gol di Turone in un Juventus-Roma che poteva dare lo Scudetto ai giallorossi, mentre alla fine dell'anno finirà in bianconero.