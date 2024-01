4 calciatori squalificati per la 19esima giornata di Serie A. Stop anche per Mazzarri e Palladino

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo la conclusione della 18esima giornata di Serie A. Sono quattro i giocatori squalificati, tutti per un turno: si tratta di Maric, Cacace, Ferguson, Locatelli.

CALCIATORI

Maric (Monza): per avere, al 50° del secondo tempo, dalla panchina, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale e lanciato un pallone sul terreno di giuoco al fine di ritardare la ripresa della gara.

Cacace (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Ferguson (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Locatelli (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIFFIDATI

Per Barella (Inter) e Di Lorenzo (Napoli), poi, ammonizione con diffida ed ammenda da 1500 euro: sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).

ALLENATORI E DIRIGENTI

Tra gli allenatori, squalifica per una giornata (con ammonizione e ammenda di 5000 euro) per il tecnico del Monza, Raffaele Palladino: per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressione irriguardosa agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Squalifica per una giornata e ammonizione invece per Walter Mazzarri: per avere inoltre, al 37° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato in modo irrispettoso l'operato arbitrale.

Squalifica per una giornata effettiva di gara a Daniel Niccolini, vice di Italiano alla Fiorentina: per avere, al 23° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.