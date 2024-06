4 giugno 2023: un anno fa Ibra salutava il Milan e il calcio giocato

Esattamente un anno fa Zlatan Ibrahimovic salutava il Milan e il calcio giocato: era il 4 giugno 2023 e l'ex attaccante svedese, tornato qualche mese fa in rossonero da dirigente, entrò sul terreno di gioco di San Siro al termine del match vinto 3-1 dal Diavolo contro il Verona per annunciare il suo addio (non giocò quella partita in quanto infortunato).

Questo il suo discorso in mezzo al campo: "Non respiro ma va bene. Tanti ricordi e tante emozioni qua. Prima volta che sono arrivato al Milan mi avete dato felicità, la seconda volta mi avete dato amore. Voglio ringraziare la famiglia e tutti quelli che mi stanno vicino. Voglio ringraziare la mia seconda famiglia: i giocatori. Voglio ringraziare mister e staff per la responsabilità. Voglio ringraziare i dirigenti per l'opportunità data. Ultima, ma non per importanza, voglio ringraziare i tifosi. Mi avete ricevuto con braccia aperte, mi avete fatto sentire a casa, sarò milanista per tutta la vita. E' arrivato il momento di dire ciao al calcio, non a voi. Ci vediamo in giro se siete fortunati, forza Milan e arrivederci".