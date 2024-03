5 reti e 10 assist per Theo Hernandez, numeri come quelli dell'anno dello scudetto

Cinque reti e dieci assist per Théo Hernandez, in stato di grazia. Il francese oggi pomeriggio ha migliorato il proprio score a Verona, aprendo le marcature del "Bentegodi". Numeri che prendono in considerazione tutte le competizioni e che eguagliano quelli della stagione dello scudetto 2021/22: anche in quel caso reti segnati e servizi per i compagni distribuiti nella stessa maniera.

Questo lo score, stagione per stagione:

2019/20 - 7 reti, 5 assist

2020/21 - 8 reti, 8 assist

2021/22 - 5 reti, 10 assist

2022/23 - 4 reti, 5 assist

2023/24 - 5 reti, 10 assist