9 maggio 2004, l'ex Milan Baggio segna il suo ultimo gol in carriera e arriva a quota 205 in A

Il 9 maggio 2004 Roberto Baggio segna il suo ultimo gol in carriera, nella partita tra il Brescia e la Lazio (2-1 per i lombardi). Il gol realizzato a due minuti dalla fine rispecchiava le sue immense qualità: dribbling col destro e preciso diagonale di sinistro sul secondo palo. In quella partita peraltro si era reso protagonista anche di un perfetto assist per il primo gol di Mauri. Con la sua ultima rete Baggio raggiunse quota 205 marcature in Serie A, dietro soltanto a Piola, Nordahl, Meazza ed Altafini. E' stato poi superato nel corso degli anni da Totti e Di Natale.