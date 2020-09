9 settembre 2001 - Il primo gol di Inzaghi a San Siro col Milan

Il 9 settembre 2001, contro la Fiorentina, Filippo Inzaghi segnò il suo primo gol in maglia rossonera a San Siro. Il Milan, intervenuto su Twitter, ha ricordato questo anniversario pubblicando il video della rete di Superpippo.

#OnThisDay, 19 years ago, Pippo Inzaghi delighted San Siro with the first of his 126 Rossonero goals



09/09/2001- Il primo 🅐🅜🅡🅔 non si scorda mai... "Ohi ohi ohi, Pippo Inzaghi segna per noi!”#SempreMilan pic.twitter.com/jIg3YbbwUT