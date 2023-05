A 20 anni da Manchester per conquistare la prossima Champions: Juve-Milan è decisiva

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la vittoria contro la Sampdori, la penalizzazione con sconfitta ad Empoli della Juventus e i ko di ieri di Roma e Atalanta, il Milan si è ritrovato al quarto posto con la possibilità di conquistare la qualificazione matematicamente l'accesso alla prossima Champions League. Primo match point per i rossoneri sarà la sfida di domenica all'Allianz Stadium proprio contro la squadra di Massimiliano Allegri a 20 anni dal trionfo di Manchester: in caso di vittoria o di pareggio, Giroud e compagni sarebbero già certi di giocare anche l'anno prossimo la massima competizione europea per club.

L'occasione è, dunque, molto ghiotta: raggiungere l'obiettivo stagionale senza passare dai timori e tensioni dell'ultima giornata sarebbe salutare per il Milan, al termine di una stagione lunghissima e molto altalenante. Pioli lo sa perfettamente: "Il nostro orgoglio e la nostra ambizione è di vincere con la Juve, chiudendo in anticipo senza aspettare l'ultima settimana. Avete una fretta incredibile, potete aspettare ancora 8 giorni per sapere i miei bilanci. Ci siamo divisi sempre equamente i meriti e le responsabilità: il nostro è un modo costruttivo di riflettere sulle cose per trovare le soluzioni".Per farlo, il tecnico rossonero schiererà praticamente tutti i titolari: Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez terzini con Thiaw, in ballottaggio con Kjaer, al centro della difesa al fianco Tomori, Krunic e Tonali in mediana con Giroud di punta, supportato a destra da Messias (in vantaggio su Saelemaekers), al centro da Brahim Diaz e a sinistra da Leao