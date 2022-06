A breve un incontro con il Real Madrid per il futuro di Brahim Diaz

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, il Milan avrebbe in agenda nei prossimi giorni un incontro con la dirigenza del Real Madrid per parlare della situazione legata a Brahim Diaz. Il numero 10 rossonero ha ancora un anno di prestito a Milanello sul suo contratto prima che il club rossonero decida sull'eventuale riscatto. La stagione, iniziata benissimo, è stata sempre più complicata per Diaz. Il quotidiano sportivo registra anche la volontà di mister Pioli di tenere il calciatore almeno un altro anno, nella speranza che possa vivere una parabola ascendente come quella vissuta quest'anno da giocatori come Tonali e Leao.