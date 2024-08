A che punto è il Milan? Ibra: "La squadra sta reagendo bene. Le partite in America non significano niente"

Nel corso della mattinata, direttamente dalla sala conferenze di Casa Milan, Zlatan Ibrahimovic ha preso la parola per introdurre e presentare Alvaro Morata, nuovo centravanti e numero 7 che il Milan ha acquistato dall'Atletico Madrid per 13 milioni di euro di clausola.

A che punto è il Milan? "La squadra sta reagendo bene al lavoro che sta facendo. Un nuovo allenatore, un nuovo staff... Però lavorano bene, poi ovvio ogni giorno che passa entra l'identità di Fonseca che non ha avuto tutti i giocatori dal primo giorno. Al Berlusconi sarà un'altra possibilità per formare la squadra. Alvaro l'ho già visto in forma. Piano piano la squadra sarà completa. Dopo tre partite in America con un mix di squadra tra giovani e giocatori rientrati ho visto bene il Milan. Ma i risultati non significano niente. Con pazienza sono sicuro che andrà tutto bene. Il 17 inizia tutto"