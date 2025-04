Le pagelle di Conceicao - Per il sigaro deve aspettare, ma il suo Milan non cade nei soliti errori

Voto 6 all'unanimità per mister Sergio Conceicao all'indomani del derby pareggiato dal suo Milan contro l'Inter, nell'andata della semifinale di Coppa Italia disputata a San Siro. "Per il sigaro, che non gli ha portato proprio benissimo, deve aspettare. Il Milan non ha un gran senso ma ha due-tre giocatori di altra categoria: forse è questo che mette in difficoltà Inzaghi, stasera (ieri sera, ndr) però non lo porta alla vittoria. La domanda su Leao va a lui", si legge nella pagella di TMW. È dello stesso avviso La Gazzetta dello Sport: "Rimane in corsa per la finale e ferma di nuovo la capolista Inter. Stavolta le scelte sono giuste. Peccato che la stagione non sia fatta di soli derby...".

Sufficienza piena anche sulle pagine del quotidiano Corriere dello Sport: "La sua squadra ce la mette tutta, stavolta il Milan parte meglio poi cala. Ma si deciderà il 23 aprile al ritorno". E su Tuttosport: "Il Milan non cade nei soliti errori, è già una notizia. Poteva fare di più? Forse, ma la qualificazione è in gioco". Infine, l'analisi del portale MilanNews: "Il pareggio e l’atteggiamento in alcuni momenti della partita della sua squadra lasciano, oggettivamente, l’amaro in bocca. L’Inter, senza molti titolari, sembra attaccabile ma c’è fatica nella costruzione offensiva. Una volta sbloccata la partita, il Milan si abbassa e si concede all’Inter. Chiude la partita con la solita sostituzione di Leao".

Le pagelle di Sergio Conceicao

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

MilanNews: 6