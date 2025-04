Milan-Inter: ieri a San Siro c'era anche l'agente di Thiaw

Non solo Vincent Kompany. L’allenatore del Bayern Monaco, prossimo avversario dell’Inter in Champions League e potenziale corteggiatore del difensore milanista Malick Thiaw, è stato avvistato sugli spalti di San Siro per visionare sia la formazione di Simone Inzaghi - andata dei quarti di finale l’8 a Monaco, ritorno il 16 a San Siro - ma anche il centrale tedesco.

Al Meazza era infatti presente anche Gordon Stipic, agente proprio di Thiaw ma anche di Hakan Calhanoglu centrocampista turco andato in gol per siglare il definitivo 1-1 tra le due formazioni milanesi.

Possibile che i due abbiano parlato del futuro, soprattutto di Thiaw. La fiducia reciproca tra il giocatore e il Milan è molto alta, ma le sirene iniziano a farsi sentire e il Bayern non è l’unica squadra a livello internazionale, in Germania c’è anche il Bayer Leverkusen. Molto dipenderà ovviamente anche dal nuovo corso rossonero, con Fabio Paratici prossimo a diventare il nuovo direttore sportivo e la successiva scelta sull’allenatore. Calhanoglu è stato un obiettivo dei tedeschi la scorsa estate e ha rimandato al mittente le offerte, rimanendo a Milano in nerazzurro. A oggi, nessuno sviluppo ulteriore, anche se resta comprensibilmente un giocatore molto apprezzato a livello internazionale.