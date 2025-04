Le pagelle di Leao - Quattro panchine nelle ultime sette forse servivano a tirarlo a lucido?

vedi letture

"Quattro panchine nelle ultime sette, forse servivano a tirarlo a lucido? Missione riuscita a metà: quando si accende - ma questo è il solito tema - salta la corrente elettrica sulla corsia interista. Resta una domanda: perché toglierlo quando le squadre si allungano?". Su TMW ieri sera abbiamo motivato così il nostro 6,5 in pagella a Rafa Leao, tornato decisivo nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter (1-1 il risultato finale). Il voto si alza addirittura fino a 7 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Torna titolare e la serata è di gala: scatta, dribbla e chiama Martinez alla parata. Ottimo primo tempo, ok nella ripresa. Meriterebbe il gol".

Si torna al 6,5 sul Corriere dello Sport, che analizza così la prova dell'attaccante portoghese: "Il Milan si accede con le sue folate. Il dieci rossonero duella con Bisseck e Darmian. Costringe Martinez al salvataggio con il piede. Ci prova nella ripresa con un tiro a giro". Si scende al 6 invece su Tuttosport: "Primo dribbling su Darmian, subito punizione presa. Quando parte, dà la solita sensazione di fare male (al 26’ pt gli dice no Martinez di piede), però Bisseck a volte riesce a frenarlo. Nella ripresa sfiora il gran gol a giro prima di uscire". Infine, il commento di MilanNews: "La prima, vera, occasione della partita del Milan è, casualmente (ironico), sui suoi piedi. Il diagonale incrociato viene messo in angolo. Come sempre, è quello più cercato dai compagni e che crea il maggior numero di grattacapi alla fascia destra interista, con Bisseck che lo deve stendere più volte. Sfiora il super gol a giro. Conceiçao lo richiama nei minuti finali".

Le pagelle di Rafa Leao

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

MilanNews: 6,5