A chi ti ispiri? Origi: "Difficile fare un nome, penso a Van Basten, Sheva e Inzaghi. Obiettivo crescere sempre"

Intervenuto in conferenza in occasione della presentazione in rossonero, Divock Origi ha parlato delle vecchie glorie rossonere a cui si ispira: "Sono tanti i giocatori che hanno fatto parte della storia del Milan. E' difficile fare un solo nome, penso per esempio a Van Basten, Sheva e Inzaghi. Io devo imparare da loro, facendo però il mio percorso. Ma non guardo solo gli attaccanti, il mio obiettivo è migliorare e crescere sempre".