A. Di Gennaro: "Giampaolo in difficoltà? Capire subito di dover cambiare è un merito"

Antonio Di Gennaro, intervistato da Tuttosport, ha detto la sua in merito al possibile cambio modulo del Milan: "Ho sentito dire che Giampaolo sia già in difficoltà perché vuole cambiare a livello tattico. Per me questo è un merito, significa che ha capito in fretta dove andare a lavorare. Giampaolo è molto attento ai dettagli, ma per riuscire a far esprimere le proprie idee alla squadra ha bisogno di tempo, anche perché gli viene chiesto un risultato finale importante. Io penso che Giampaolo abbia le doti per portare il Milan in Champions e credo che la squadra abbia qualità non inferiori a quelle delle dirette rivali. Bisogna avere pazienza, ma indubbiamente fare qualcosa di più rispetto a Udine, dove i rossoneri non hanno creato occasioni pericolose".