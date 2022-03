A giugno il battibecco, ma tra Giroud e Mbappé nessun problema. Il rossonero: "Pace fatta"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Pace fatta tra Olivier Giroud e Kylian Mbappé. I due attaccanti furono protagonisti di un battibecco lo scorso 8 giugno, durante un'amichevole contro la Bulgara. Il rossonero segnò una doppietta ma si lamentò perché il compagno di squadra non lo aveva servito abbastanza. "Non ne valeva la pena. Sinceramente non so nemmeno perché ne riparliamo oggi. Ci siamo spiegati il ​​giorno dopo la partita, volevo mettere subito le cose a posto. È durato tutto 48 ore, era un fatto banale. Anche Kylian ha confermato che non ci sono problemi. Si volta pagina", ha detto a Le Parisien. I due compagni di squadra sono apparsi molto sorridenti anche durante i primi allenamenti nel ritiro della Nazionale.