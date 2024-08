A rischio la finale di Champions League a San Siro nel 2027

Oggi avrà ufficialmente inizio la nuova Champions League, ma dalle parti di Milano, più precisamente zona San Siro, già ci si è proiettati verso quella del 2027, edizione la cui finale dovrebbe giocarsi proprio nello storico impianto milanese. Utilizzare il condizionale in questo caso è d'obbligo, visto che stamattina Tuttosport ha rivelato che in realtà è sempre più a rischio la finale di Champions League del 2027 a San Siro.

Pesa l'incertezza legata alla possibile ristrutturazione della Scala del calcio da parte di WeBuild. Per questo motivo, scrive il quotidiano, la "Figc ha scritto una lettera al Comune di Milano per avere la garanzia che a maggio 2027 non ci saranno lavori in corso a San Siro. Palazzo Marino risponderà entro la fine di questa settimana. Ma al momento la sensazione è che difficilmente il sindaco potrà scongiurare del tutto i timori fotografati dalla domanda della Figc".

Conseguenza di questa situazione il fatto che i lavori per il restauro di San Siro non inizierebbero prima di tre anni, un tempo molto lungo per Inter e Milan, che entro il prossimo 24 settembre diranno se intendono accettare o meno il progetto di ristrutturazione, con UEFA e FIGC che chiedono certezze.