Abate: "Tanti primavera in prima squadra? Frutto del lavoro, che emozione vederli a San Siro. Tra i grandi acquisisci una consapevolezza diversa"

Ignazio Abate ha rilasciato delle dichiarazioni al sito ufficiale del Milan alla vigilia della semifinale di Youth League contro il Porto, che si giocherà domani alle 18 a Nyon. Ecco la carica del mister della primavera rossonera in vista della final four: "Sono molto felice e orgoglioso, è stata una bellissima esperienza per i ragazzi, affrontare squadre straniere con interpretazioni del gioco diverse, settori giovanili di calibro assoluto. Arrivarci per il secondo anno di fila è una soddisfazione immensa per me, per la società, per i ragazzi, per tutti".

Tanti primavera hanno debuttato tra i grandi: "È la conseguenza del lavoro degli anni passati. L'anno scorso abbiamo preso il rischio di giocare con una primavera molto sotto età, abbiamo lottato per la salvezza e il gruppo è cresciuto. Quest'anno si sono imposti nella categoria con grande spessore, vederli debuttare in prima squadra in grandi palcoscenici, specie a San Siro, è un'emozione indescrivibile. Affacciandoti alla prima squadra cresci a 360 gradi, hai a che fare con uomini di primo livello che lottano per grandi obiettivi, ti fanno capire come interpretare la professione nel quotidiano, acquisisci una consapevolezza diversa. Bruciano le tappe e i risultati si vedono anche in primavera".