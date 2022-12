Abodi conferma: "Il Governo ha una posizione unitaria: niente rateizzazione tasse al calcio"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

"Questa domanda mi consente definitivamente di chiarire la posizione, confermata anche dal parere negativo all’emendamento depositato oggi. Non vorrei sembrare inopportuno e irrispettoso, ma la risposta sintetica è che siamo contrari". Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, intervenendo in una risposta al question-time di oggi sull’emendamento proposto per la rateizzazione dei debiti fiscali per il mondo dello sport.

"È del tutto evidente - le parole riportate da Calcio&Finanza - che esiste una autonomia relativa dell’ordinamento sportivo del quale tenere conto ma l’autonomia relativa si inserisce nelle normative dello Stato e riteniamo che ci siano le condizioni affinché queste richieste possano essere soddisfatte nell’ambito del quadro delle esigenze delle esigenze delle società professionistiche, in particolar modo quelle della Serie A di calcio, nell’ambito del quadro esistente. Anche nel rispetto di un concetto dell’equa competizione: ci sono situazioni virtuose, che pagano in maniera puntuale e magari fanno un acquisto di un giocatore in meno e altre che hanno paradigmi gestionali diversi, dobbiamo garantire rispetto principio e valori. Non posso che confermare la decisione che è presa e formalizzata, che cercherò di difendere a qualsiasi costo. Il Governo ha una posizione unitaria e non equivocabile", ha concluso.