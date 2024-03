"About last night": Reijnders festeggia la notte magica in maglia Oranje

vedi letture

Tijjani Reijnders si prospetta essere uno degli uomini di punta dell'Olanda di Ronald Koeman ai prossimi Europei di calcio, in programma dal 14 giugno al 14 luglio. A dimostrazione di questo la sontuosa prestazione del centrocampista del Milan ieri contro la Scozia, partita nella quale il 14 ha non solo timbrato il cartellino con un gol stupendo, ma anche fornito un assist luminante per il compagno di Nazionale Donyell Malen in occasione del 4 a 0.

Insomma, quella di ieri è stata la miglior prestazione mai offerta in maglia Oranje da Tijjani Reijnders, che non ha perso occasione per festeggiarla. Sui propri canali social, infatti, il giocatore del Milan ha scritto "About last night", offrendo una carrellata di immagini della gara della Johan Cruijff Arena. Ovviamente non poteva mancare il riferimento al figlio, il piccolo Xavier, che l'olandese ricorda quando possibile mimando l'iniziale del suo nome con le braccia.