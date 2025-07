FOCUS MN - 32.5 milioni per Jashari, lo svizzero rientrerebbe ampiamente nei parametri di Casa Milan. Idem Ricci, mentre Xhaka...

Per Ardon Jashari il Milan fa decisamente sul serio: nella serata di ieri i rossoneri, forti della ferrea volontà del giocatore di vestire rossonero, hanno presentato al Brugge una nuova proposta migliorata per il centrocampista svizzero che l'anno scorso è stato l'MVP del campionato belga. 32,5 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a 38, a fronte di una richiesta di 35 milioni fissi. Il Brugge deve ancora dare una risposta, ma a queste cifre è probabile che l'affare possa farsi.

Vista l'oculatezza con cui a Casa Milan vengono affrontate determinate spese in molti si chiedono come mai il Milan vada ad offrire una cifra così alta rispetto ai "soliti" 20-25 milioni, e se non sia un rischio investire così tanto su un classe 2002 mentre la situazione si raffredda quando il Leverkusen va a chiedere più di 15 milioni per Granit Xhaka.

Come scriviamo ormai da tempo, quello che conta più di tutto per un club calcistico è il costo annuale della rosa (anche in virtù della squad cost rule del FPF): è quindi utile andare a capire che impatto hanno i potenziali affari sul costo annuo del personale.

Se il Brugge accettasse l'ultima offerta presentata allora i costi di Jashari sarebbero ampiamente nei parametri che il Milan segue con grande minuzia. Vediamo le cifre nel dettaglio:

Ardon Jashari: 32.5 mln di cartellino (+5.5 mln di bonus, che finché non si attivano non rientrano nel conto per l'ammortamento) e circa 2 mln netti di stipendio per cinque anni.

Ammortamento: 6,5 mln€

Lordo annuo: 3,72 mln€

Totale costo annuo: 10,22 mln€

Questa è la classifica dei più costosi in rosa al momento

Leao - 12.1 milioni

Gimenez - 11.6 milioni*

Morata - 11,58 milioni*

Pulisic - 11.3 milioni

Chukwueze - 10.3 milioni

Tomori - 10 milioni

*Cifra presa in esame basandosi su indiscrezioni e news. La cifra ufficiale sarà resa nota soltanto con la pubblicazione del bilancio 24/25 dell'AC Milan.

Nel corso degli anni il Club ha alzato la cifra fin dove spingersi, partendo dai 9-10 milioni degli anni precedenti arrivando ai 12 attuali. Jashari, classe 2002 e quindi anche futuribile, rientrerebbe serenamente nei parametri.

Andiamo invece a vedere che impatto potenziale avrebbe Xhaka se si andasse ad acquistarlo ai 15 milioni voluti dal Bayer Leverkusen, con un ingaggio da 4 mln l'anno per due stagioni.

Ammortamento: 7,5 mln€

Lordo annuo: 7,44 mln€

Totale costo annuo: 14,94 mln€

Totalmente fuori parametro, per di più per un calciatore che va per i 34 anni.

Vediamo insieme che impatto avrà Samuele Ricci, che domani farà le visite mediche. Verrà pagato 23 mln€ +1.5 di bonus e percepirà circa 1,8 mln di ingaggio netto per cinque (o quattro+uno) anni.

Ammortamento: 4,6 mln€

Lordo annuo: 3,35 mln€

Totale costo annuo: 7,95 mln€

Anche qui siamo totalmente nei parametri.