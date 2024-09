Abraham a DAZN: "Abbiamo giocato con fiducia, coraggio e passione. Ripartiamo da qui"

Tammy Abraham commenta ai microfoni di DAZN il successo dei rossoneri nel derby della Madonnina:

"Siamo molto felici. Sappiamo che loro sono una buona squadra ma oggi abbiamo giocato con fiducia, coraggio, passione. Dobbiamo prendere fiducia da oggi e continuare così".

Hai visto cambiamenti in questa settimana?

"Per me, sono rientrato dopo un infortunio e dovevo mettermi a disposizione, cercando di dare il massimo dopo un momento complicato. Non abbiamo avuto un grande inizio stagione e questa vittoria di oggi è molto importante per ripartire