Abraham a MTV: "Abbiamo giocato da squadra dal primo all'ultimo minuto"

Tammy Abraham, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine del derby vinto contro l'Inter.

Le emozioni per un derby vinto

"Grazie tifosi! Non posso descrivere come mi sento, il mio primo derby. Volevamo vincere e siamo contentissimi di aver regalato ai nostri tifosi questa vittoria, i 3 punti, e festeggiare con loro".

Oggi è contato il gruppo

"Noi l'abbiamo sempre saputo di essere un'ottima squadra, di avere buoni giocatori, poi stiamo lavorando bene in allenamento. Sappiamo di non aver avuto il miglior inizio possibile, ma allo stesso tempo sapevamo anche che oggi era importante. Volevamo dimostrare a tutti che lottiamo e che non si devono dimenticare di noi. L'Inter è un'ottima squadra, ma dal primo all'ultimo minuto abbiamo giocato da squadra, la migliore stasera, abbiamo creato le occasioni migliori. Sono, siamo contenti, il goleador laggiù (indicando Gabbia ndr), puoi vederci tutti esultare ed essere contenti per lui".

Sul suo impatto nel Milan

"Dovevo segnare oggi nel mio primo derby. La cosa più importante è che comunque io devo aiutare la mia squadra il più possibile. Sono venuto con fiducia e voglia, ho avuto un brutto infortunio la scorsa stagione e sono venuto qui anche per dimostrare che sono tornato. Come ho detto, dovevo segnare stasera, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto e ora è tempo di celebrare con compagni e tifosi".