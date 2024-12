Abraham a MTV: "Felice per il gol e l'assist. L'Atalanta? Anche noi siamo una buona squadra"

Tammy Abraham è intervenuto ai microfoni di Milan TV dopo la partita vinta per 6-1 contro il Sassuolo in cui l'inglese ha contribuito con un assist per Chukwueze e un gol: "Sono molto contento della vittoria, anche per aver aiutato la squadra con gol e assist. Ora devo continuare così".

Milan in grande ripresa

"Sappiamo che siamo una squadra forte, molto forte e dipende tutto da noi. Dobbiamo continuare così".

Ora l'Atalanta

"Dobbiamo riposare ed essere pronti per una grande partita. Sappiamo che loro sono una buona squadra, ma anche noi".